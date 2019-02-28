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28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Севастополь
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Для иностранцев упростят возможность посещения Севастополя

В будущем иностранные туристы смогут оформить электронные визы для поездок российские города федерального значения.

Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Первый Севастопольский».

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Сейчас, отметил министр, ведется работа над упрощением въезда в Российскую Федерацию для иностранных граждан.

«В министерстве ведется работа по упрощению порядка въезда в Россию иностранных граждан в туристических целях. С учетом положительного опыта применения электронной визы в субъектах Дальневосточного федерального округа, с 1 июля такой механизм будет реализован в Калининградской области. В дальнейшем он может быть транслирован на города федерального значения и прилегающие к ним регионы», – заявил Колокольцев.

Напомним, что, согласно Конституции РФ, к городам федерального значения относятся Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

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