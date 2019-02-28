Для иностранцев упростят возможность посещения Севастополя

28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В будущем иностранные туристы смогут оформить электронные визы для поездок российские города федерального значения.

Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Первый Севастопольский».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сейчас, отметил министр, ведется работа над упрощением въезда в Российскую Федерацию для иностранных граждан.

«В министерстве ведется работа по упрощению порядка въезда в Россию иностранных граждан в туристических целях. С учетом положительного опыта применения электронной визы в субъектах Дальневосточного федерального округа, с 1 июля такой механизм будет реализован в Калининградской области. В дальнейшем он может быть транслирован на города федерального значения и прилегающие к ним регионы», – заявил Колокольцев.

Напомним, что, согласно Конституции РФ, к городам федерального значения относятся Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.