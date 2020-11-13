Для IT-гигантов, игнорирующих российские законы, хотят ввести огромные штрафы

13.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский парламент должен разработать и принять ряд законопроектов, которые позволят не только привлечь в РФ крупнейшие IT-компании, но и в полной мере защитят национальные интересы России и её граждан.

Об этом в ходе заседания Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству заявил представитель Ассоциации юристов России Александр Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в России нет необходимого законодательства для того, чтобы защищать приватность граждан, чтобы IT-компании находились в равноприменимых условиях и препятствовали совершению иных правонарушений.

И нужно внести в законодательство изменения, которые стимулировали бы IT-компании, которые на сегодняшний день не имеют представительства в России открывать такие представительства», – сказал Журавлёв.

Он отметил, что необходимо воспользоваться опытом других стран и создать эффективный механизм регулирования деятельности IT-компаний, котоыре продолжают игнорировать российское законодательство, в частности: чувствительные штрафы, запрет на обновление и размещение приложений и многое другое.

В свою очередь, член Совета Федерации Виктор Смирнов подчеркнул, что запретительные меры в российском законодательстве существуют, однако они не приносят должного результата.

«Набор запретительных мер есть, но к достижению желаемого результата эти меры не привели, потому что все, против кого они направлены, имеют возможность аккуратно их обойти.

Соответственно, полагаю, что общей задачей является создание такого законодательства, может быть где-то его и упростив, которое будет эффективно защищать национальные интересы России и пресекать те деяния, которые в законодательстве определены как правонарушения», – добавил Смирнов.