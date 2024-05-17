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Продвижение российских войск на северо-востоке Украины является поворотным моментом в специальной военной операции на Украине, которой не может помочь военная поддержка Запада.

Такое мнение высказал корреспондент Ник Пейтон Уолш на канале CNN.

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«В такой ключевой момент, как сейчас, когда Россия начала совершенно новое наступление на разных направлениях, украинцы должны выбрать, куда направить войска, чтобы сдержать это наступление. И мы также видим, как Россия продвигается на восток, так что это, откровенно говоря, катастрофический момент для Киева, поворотный момент в войне», – отметил он.

По мнению журналиста CNN, именно с этим связано решение президента Украины Владимира Зеленского не совершать срочных визитов к союзникам в ближайшие дни.

«Мы переживаем очень трудный момент. И помощь просто не может прийти достаточно быстро. Конечно, некоторым частям Украины помочь еще не поздно», – сказал журналист, имея в виду ситуацию в Харьковской области.

Украинские чиновники признают, что ситуация под Харьковом серьезная, но говорят, что угрозы сдачи города нет. 14 мая украинский Генштаб признал, что украинские вооруженные силы были вынуждены «отойти на более выгодные позиции» в районе города Волчанска и села Лукьянцы. Иными словами, просто бросили свои позиции.

Как ранее сообщало Минобороны России, за сутки подразделения группы войск «Север» в результате активных действий вошли в глубину обороны противника и разгромили части запрещённого в России националистического формирования «Кракен» и «Иностранный легион», живую силу и технику 125-й бригады территориальной обороны 15-го пограничного отряда в районах Волчанска, населенных пунктов Дергачи и Липцы Харьковской области.