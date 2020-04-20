Для киевского режима герои – это бандиты, а не великие маршалы украинцы
Украинская власть должна была бы отреагировать на снос в Праге памятника маршалу Ивану Коневу, тем более, что среди участников и военачальников Красной Армии было много украинцев.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.
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«Если бы у нас был нормальный президент, который учит историю своей страны, или хотя бы своей семьи, то он бы, конечно, высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу.
Но наш президент не такой, и поэтому ничего по этому поводу он не скажет. Ну ладно, можно говорить, что маршал Конев по происхождению русский.
Но ведь было много военачальников по происхождению украинцев – маршал Тимошенко, маршал Москаленко, маршал Рыбалко.
Но для нынешней Украины они – не герои, герои – бандиты, которые прятались по лесам, убивали мирных людей», – резюмировал Александр Семченко.
Спасибо!
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