«Для количества» – ВСУ превратят в армию непригодных «Швейков»

Вадим Москаленко.  
02.09.2023 22:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Киевское руководство собирается призвать в армию условно годных инвалидов, которые будут не способны воевать.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство собирается призвать в армию условно годных инвалидов, которые будут не способны воевать....

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Ведущий попросил прокомментировать инициативу секретаря Совбеза страны Алексея Данилова о призыве в армию всех ограниченно годных.

«Если у нас всё нормально, то зачем думать, как использовать условно годных?» – возмутился интервьюер.

«В принципе всегда была практика, что условно годные к прохождению воинской службы, они могли призываться, если существовала необходимость в писарях, поварах, охранниках, и других тыловых профессиях. То есть, нестроевая и небоевая деятельность.

Сейчас у нас ситуация, при которой, если человек с плоскостопием или какими-то другими проблемами, они не призывались. Но появилась ещё одна категория – огромное количество людей, которые получили контузии, лёгкие ранения, и так далее, на фронте.

Если призвать к службе условно годных, то может выйти только то, что описано в «Похождениях бравого солдата Швейка». Данилов настаивает на том, чтобы призвать в армию Швейков. Собрать огромное количество Швейков только для количества, тут не идёт речь о качестве», – пояснил Бондаренко.

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