Для командиров ВСУ наступает самое тяжелое время
Начало прямых переговоров между Россией и Украиной сильно подорвёт боевой дух ВСУ.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нынешних командиров сейчас самое тяжёлое время. Солдаты ведь тоже смотрят передачи, вот нашу, например. Они прекрасно знают, что ведутся переговоры. И кто хочет погибать в последний день прекращение боевых действий. Вот это самое тяжелое, что только есть сейчас у командиров. Это самое тяжелое.
И то, что наша делегация не идёт на прямые переговоры с агрессором – это стратегический приём. А ведут только через посредников. Потому что как только прямые переговоры, это всё, сразу же на фронте станет ясно о том, что я говорил минуту назад», – сказал Стариков.
«Поэтому это такая тактика, стратегическая информационная политика для того, чтобы не произошло снижения уровня морально-боевого состояния личного состава и командования. Я думаю, сейчас уровень морально-боевого состояния личного состава достаточный, никакого обрушения фронта нет», – резюмировал эксперт.
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