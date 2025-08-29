Для континентальной войны с РФ у США нет и уже не будет сухопутной армии – Макгрегор похоронил надежды ЕС
Ни у Европы, ни у США нет достаточно крупной сухопутной армии, чтобы воевать с Россией.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские всегда были готовы воевать, потому что их интересы национальной безопасности под угрозой из-за режима в Киеве. А США не были готовы воевать нигде, особенно на Украине.
А если мы не готовы воевать, нам лучше договариваться. Это нужно понимать и европейцам – у них нет сил для войны, поэтому они обращаются к нам. Но правда в том, что наши Сухопутные силы действительно очень малы. А ВВС и ВМС не предназначены для континентальной войны», – сказал Макгрегор.
Он подчеркнул, что сейчас США становятся ещё более морской державой, чем были прежде.
«Посмотрите на размеры наших сил по всему миру – с каждым десятилетием их становится всё меньше. Довольно скоро в Восточном полушарии останутся только спецназ и ССО. Все говорят, что Америка в упадке, она отступает.
Мы возвращаемся к нашим естественным позициям в Западном полушарии, и не можем сохранять позиции на суше в Евразии», – подытожил он.
