Для континентальной войны с РФ у США нет и уже не будет сухопутной армии – Макгрегор похоронил надежды ЕС

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 210
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Ни у Европы, ни у США нет достаточно крупной сухопутной армии, чтобы воевать с Россией.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни у Европы, ни у США нет достаточно крупной сухопутной армии, чтобы воевать с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Русские всегда были готовы воевать, потому что их интересы национальной безопасности под угрозой из-за режима в Киеве. А США не были готовы воевать нигде, особенно на Украине.

А если мы не готовы воевать, нам лучше договариваться. Это нужно понимать и европейцам – у них нет сил для войны, поэтому они обращаются к нам. Но правда в том, что наши Сухопутные силы действительно очень малы. А ВВС и ВМС не предназначены для континентальной войны», – сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что сейчас США становятся ещё более морской державой, чем были прежде.

«Посмотрите на размеры наших сил по всему миру – с каждым десятилетием их становится всё меньше. Довольно скоро в Восточном полушарии останутся только спецназ и ССО. Все говорят, что Америка в упадке, она отступает.

Мы возвращаемся к нашим естественным позициям в Западном полушарии, и не можем сохранять позиции на суше в Евразии», – подытожил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить