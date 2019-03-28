Рамзану Кадырову предложили помочь Сербии с Косово

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация может стать переговорной площадкой по урегулированию статуса Косово.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что Россия имеет богатый опыт разрешения межэтнических конфликтов и мирного сосуществования наций в едином правовом поле.

«Российский опыт межнационального мирного сосуществования как советского периода, так и постсоветского для Балкан имеет критичное значение. До сих пор российский исламский фактор, к сожалению, был практически никак не задействован на балканском направлении. Хотя он работает как во внешней политике в диалоге со странами Персидского залива, со странами исламского мира, почему-то это не касается Балкан…

Конечно, мы должны в этом участвовать иначе мы будем проигрывать. Нужно предлагать. В нашей богатой стране есть такие замечательные города, где тому же Хашиму Тачи будет вполне комфортно. И в городе Грозном, и в городе Казань. Россия может быть представлена как одна из заинтересованных сторон в косовском кризисе», – заявил Бондаренко.