Для крымчан сделают исключение в вопросе двойного гражданства чиновников

20.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий крымчанам занимать госдолжности даже в том случае, если они являются гражданами Украины.

Это связано с тем, что сегодня они имеют сложности с выходом из украинского гражданства, несмотря на то, что после воссоединения с РФ получили российские паспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте документа говорится, что «гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности».

В документе речь идет о той категории крымчан, которые стали гражданами России после референдума. При этом, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко подчеркнул, что ко второму чтению в законопроект нужно внести изменения и расширить перечень таких граждан РФ, включив туда, в том числе население республик Донбасса, получивших российские паспорта.

«Я хотел бы еще раз акцентировать на гражданах Российской Федерации – на тех категориях, которые не попадают под действие 6-го ФКЗ. Это 13 тысяч граждан Российской Федерации, жителей Республики Крым, которые вступили в гражданство до 2014-го года.

Это цифры представительства МИД в городе Симферополе. Плюс еще у нас 133 тысячи граждан Российской Федерации, которые вступили в гражданство по 187-му Указу Президенту Российской Федерации. Это та категория, которая на момент проведения референдума не проживала на территории Республики Крым, соответственно не стали гражданами по 6-му ФКЗ, но после референдума вернулись и вступили в гражданство Российской Федерации.

Соответственно, на них не распространяется этот заявительный порядок выхода из гражданства Российской Федерации и, соответственно, не будет распространяться предлагаемая норма. Плюс у нас еще есть как минимум 420 тысяч граждан Российской Федерации – жителей ДНР и ЛНР. Я предложил бы вот эти категории граждан рассмотреть при подготовке ко второму чтению, чтобы у нас не было разных прав у граждан Российской Федерации», – заявил Козенко.