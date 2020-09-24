24.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«Для Лукашенко уже нет обратного пути на Запад» – Рар


Шансы для России провести интеграцию с Беларуси в конфедерацию (союзное государство) выросли.

Об этом пишет в своем телеграм-канале немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Лукашенко через пару месяцев будет некуда деваться, лавировать между Западом и Россией не получится. Запад хочет Беларусь – но без Лукашенко. Путин может теперь мягко принудить Лукашенко к дальнейшим уступкам. Лукашенко будет делать реверансы России. Другого выхода нет. Он признает Крым, Абхазию и Осетию. Деться уже некуда. Обратного пути на Запад нет», – написал Рар.

По его мнению, Запад все равно будет усиливать структуры НАТО на востоке, даже понимая, что это «толкает Лукашенко в объятия Путина».

«Беларусь не Украина. Беларусь военный союзник атомной державы России. Беларусь в экономическом плане не выживет без России. Но все равно, ситуация может рано или поздно там развернется как в Украине», – написал Рар.

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