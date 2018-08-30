«Для меня честь быть с вами» – британский пианист откроет сезон в Донецкой филармонии

30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Концерт симфонического оркестра и пианиста из Великобритании откроет новый сезон в Донецкой филармонии.

Об этом британский пианист Питер Сейврайт рассказал в ходе пресс-конференции в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я рад играть в Донецке, потому что несколько лет назад я узнал, что донецкий оркестр не пропустил ни одного выступления и репетиции за всё время войны. Об этом в британских СМИ было сказано с большим восхищением. Я подумал, что это лучшие люди в мире, которые несмотря на войну и обстрелы не пропускают репетиций и преданно выполняют своё дело. Я подумал, что должен использовать все возможности, чтобы связаться и поработать с ними. И вот я здесь в третий раз. Я убеждаю Александра Парецкого, что буду приезжать каждый раз, когда он меня будет приглашать», – поделился своими эмоциями музыкант.

Сейврайт пообещал, что, во время гастролей по миру, он будет стараться говорить людям правду о России.

«Для меня большая честь быть здесь с вами. Я здесь только как музыкант, я не политик, но я буду говорить людям в Соединённом Королевстве и везде, где бываю по миру, о России, русских людях и русской душе. Потому что во многих частях мира абсолютно игнорируют Россию, её культуру, не хотят ничего о ней узнавать, особенно в Соединённых Штатах. Я очень люблю США и недавно завоевал там очень значительную награду, но то, что я могу им противопоставить, это то, что они ничего не знают о России. Особенно политики, занимающие левое крыло, думают, что если что-то случается в мире, то во всём виновата Россия. Они имеют необоснованную ненависть к России, ничего не зная о стране и людях. И я работаю во многих направлениях, чтобы исправить эту ситуацию.

И хотя я работаю на международном уровне, для меня самая большая честь и привилегия играть с русскими музыкантами и исполнять русскую музыку. И для меня очень важно играть перед русской аудиторией. По моему глубокому убеждению, русские люди лучше всех понимают русскую музыку, они понимают ее душой, поэтому для меня высшая награда – играть с русскими музыкантами перед русской аудиторией, которая так внимательно слушает музыку», – рассказал он.