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13.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
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«Для меня нет хороших русских» – экс-замминистра культуры Украины

Новости УкраиныПосле победы Украины над Россией украинцам надо будет ещё подумать, как после всего относиться...

После победы Украины над Россией украинцам надо будет ещё подумать, как после всего относиться к русским.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявила бывшая депутат Верховной рады, экс-замминистра культуры, молодёжи и спорта (2019-2020 гг.) Ирина Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоялся концерт российского исполнителя Андрея Макаревича, вы не были на этом концерте?» – спросил телеведущий.

«Нет, – ответила Подоляк. – Для меня всё просто: с 2014 года идёт война, то есть, для меня нет «хороших русских».

«Вы опередили следующий вопрос, потому что какая-то градация, всё-таки, есть. Одних пускают, а других не пускают», – отметил журналист.

«Пока идёт война, я считаю, для нас не должно быть ни одной дилеммы в этом смысле. Я всегда была толерантным человеком с толерантными взглядами. Но война и толерантность – это конфликтные понятия», – заявила экс-чиновник.

«Мы будем толерантными снова, возможно, после того, как мы победим в этой войне. Обратите внимание, не после того, как война закончится, потому что окончание войны не всегда является победой. Когда мы победим в этой войне, тогда мы подумаем, что нам, возможно, тоже стоит быть толерантными и где-то там поискать «хороших русских». До этого времени это недопустимо», – заключила русофобка.


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