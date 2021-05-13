«Для меня нет хороших русских» – экс-замминистра культуры Украины

13.05.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

После победы Украины над Россией украинцам надо будет ещё подумать, как после всего относиться к русским.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявила бывшая депутат Верховной рады, экс-замминистра культуры, молодёжи и спорта (2019-2020 гг.) Ирина Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоялся концерт российского исполнителя Андрея Макаревича, вы не были на этом концерте?» – спросил телеведущий.

«Нет, – ответила Подоляк. – Для меня всё просто: с 2014 года идёт война, то есть, для меня нет «хороших русских».

«Вы опередили следующий вопрос, потому что какая-то градация, всё-таки, есть. Одних пускают, а других не пускают», – отметил журналист.

«Пока идёт война, я считаю, для нас не должно быть ни одной дилеммы в этом смысле. Я всегда была толерантным человеком с толерантными взглядами. Но война и толерантность – это конфликтные понятия», – заявила экс-чиновник.

«Мы будем толерантными снова, возможно, после того, как мы победим в этой войне. Обратите внимание, не после того, как война закончится, потому что окончание войны не всегда является победой. Когда мы победим в этой войне, тогда мы подумаем, что нам, возможно, тоже стоит быть толерантными и где-то там поискать «хороших русских». До этого времени это недопустимо», – заключила русофобка.