«Для меня разницы между Че Геварой и Захарченко нет» – Прилепин

15.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Исторические процессы, связанные с гражданскими войнами и воссоединениями территорий, никогда не были одномоментными.

Об этом во время встречи с читателями в Москве рассказал бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что до воссоединения Малороссии с Россией во время Переяславской рады на территории Речи Посполитой четыре года шла гражданская война, а затем и война с поляками.

“А после этого, только примерно через 30 лет Киев попал в состав России, а Правобережная Украина вообще пришла через сотню лет. Вот какие колоссальные процессы и как долго они длятся – они тогда уже были не одномоментны, и никогда они не были одномоменты в эпоху гражданской войны. Поэтому надо запасаться необычайным терпением в этом смысле», – сказал писатель.

Также, презентуя свою новую книгу «Некоторые не попадут в ад», писатель признался, что пытается закрепить в истории имена героев нынешнего времени.

«Те люди, которые за тысячу лет до нас были, они зафиксировались, а кто у нас воевал тут в Абхазии, кто в Чечне, кто в Приднестровье, кто в Осетии – всё уже вылетело из головы, никто уже в сущности об этом не имеет ни малейшего представления. Что происходит с нами, почему всё осыпается, как песок из рук, почему в мире информации стала память столь коротка? Почему у нас ни один персонаж, который мог бы претендовать на роль национального героя, национальный камертон, не уживается? Это, может тщетная, попытка сказать, что эти люди были.

Я вполне допускаю, что пройдёт сейчас 10-15 лет, и новейшее поколение скажет, что слышал, что Чапаев был, вроде был какой-то Иван Сусанин, а вот Гиви, Моторолу я не знаю, и никто не знает, потому что уже этого нет. Я допускаю, что это возможно, и меня это заставляет задумываться, в каком мы мире живём, почему именно так обстоит, а не иначе?» – заявил Прилепин.

«Для меня разница между Че Геварой и Захарченко никакая, для меня это два человека одного и того же порядка. Но Че Гевара есть, он в мире размножен на миллионах маек, а будет ли то же с Александром Захарченко, я не уверен», – добавил экс-советник главы ДНР.