Для Москвы на Украине еще не все потеряно

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В США пока считают, что смогут контролировать любого победителя президентской гонки на Украине.

Об этом во время пресс-конференции заявил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, депутат Госдумы Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите на те же социологические опросы изменений отношения украинских граждан к России. И это говорит о том, что можно работать для того, чтобы в конечном счёте нам нормализовать отношения и вывести их на тот уровень, который должен быть у наших двух народов.

И я ведь не только социологию читаю, а и с людьми встречаюсь. Причём, с очень разными, и видно, что происходит. Поэтому мы, конечно, иллюзий особых не питаем, но важно, что сегодня украинскому обществу поднадоело играть ту печальную роль, которую им уготовили США.

И почему, кстати, Соединённым Штатам не так важно, какой посол, что, куда, с кем – «ну, разберёмся, вы там что-то избирайте, а мы придём потом и тех, кого вы к власти привели, это всё равно из нашего набора карты, те люди, которыми мы, так или иначе, думаем манипулировать». Это позиция сегодня вашингтонской элиты, просто имейте это в виду», – высказался Климов.