Для Москвы самое тяжелое еще впереди- врач

06.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Пик заболеваемости коронавирусом в в российской столице еще не наступил.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

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«Судя по тому, что было выступление президента РФ и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил», – сказал врач.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент РФ Владимир Пути н объявил, что карантин по стране продляется до конца месяца.