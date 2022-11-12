«Для начала превратить Крым – в остров» – израильский военный эксперт раздаёт советы ВСУ

12.11.2022  12:50 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 2059
 
Война, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Украине необходимо полностью изолировать полуостров Крым, отрезав от сухопутного коридора, однако без западных поставок вооружений это будет сделать крайне сложно.

Об этом в эфире украинского канала «Politeka» заявил израильский офицер, военный эксперт, Игаль Левин передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо полностью изолировать полуостров Крым, отрезав от сухопутного коридора, однако без западных поставок...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Как скоро я не знаю – это компетенция Генштаба и командования (захват Крыма украинскими войсками, – ред.). Плюс это зависит от поставок вооружения Запада, как и вообще вся война. Если перестанут поступать вооружения от США, то война прекратится, закончится. Не в пользу Украины, конечно же.

Это тоже важно не забывать. Потому что Украина не производит ни ракеты для MRLS (американская реактивная система залпового огня – ред.), ни 155-мм снаряды и так далее. Я уже не говорю про дотационную экономику, что деньги, которые поступают из ЕС и США, на них держатся и зарплаты военнослужащих, и обеспечение жизни украинцев и украинок. Поэтому, когда это будет, – я не берусь гадать, я не в Генштабе», – сказал израильский эксперт.

Что касается методов, здесь он выразил уверенность, что действовать необходимо путём превращения полуострова Крым – в остров.

«Это воздействие на Керченский мост, мы уже видели, что там интересные события происходили (пожелаем этому «эксперту» и его подельникам таких же «интересных событий», – ред.), и полностью сухопутный коридор. То есть освобождение Мелитополя, вы отрезаете Крым от сухопутного коридора. И дальше все, Крым можно снабжать только самолетами или судами, кораблями.

У Украины есть «Гарпуны» и «Нептун», корабли можно запросто им топить, плюс есть всевозможные дроны-камикадзе, которые морские… Кораблями снабжать мне сложно представить, как это будет. Ну, а самолеты сбиваются. Украина все больше и больше получает всевозможных систем сложных, современных, противовоздушных», – заявил Левин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть