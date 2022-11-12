«Для начала превратить Крым – в остров» – израильский военный эксперт раздаёт советы ВСУ
Украине необходимо полностью изолировать полуостров Крым, отрезав от сухопутного коридора, однако без западных поставок вооружений это будет сделать крайне сложно.
Об этом в эфире украинского канала «Politeka» заявил израильский офицер, военный эксперт, Игаль Левин передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как скоро я не знаю – это компетенция Генштаба и командования (захват Крыма украинскими войсками, – ред.). Плюс это зависит от поставок вооружения Запада, как и вообще вся война. Если перестанут поступать вооружения от США, то война прекратится, закончится. Не в пользу Украины, конечно же.
Это тоже важно не забывать. Потому что Украина не производит ни ракеты для MRLS (американская реактивная система залпового огня – ред.), ни 155-мм снаряды и так далее. Я уже не говорю про дотационную экономику, что деньги, которые поступают из ЕС и США, на них держатся и зарплаты военнослужащих, и обеспечение жизни украинцев и украинок. Поэтому, когда это будет, – я не берусь гадать, я не в Генштабе», – сказал израильский эксперт.
Что касается методов, здесь он выразил уверенность, что действовать необходимо путём превращения полуострова Крым – в остров.
«Это воздействие на Керченский мост, мы уже видели, что там интересные события происходили (пожелаем этому «эксперту» и его подельникам таких же «интересных событий», – ред.), и полностью сухопутный коридор. То есть освобождение Мелитополя, вы отрезаете Крым от сухопутного коридора. И дальше все, Крым можно снабжать только самолетами или судами, кораблями.
У Украины есть «Гарпуны» и «Нептун», корабли можно запросто им топить, плюс есть всевозможные дроны-камикадзе, которые морские… Кораблями снабжать мне сложно представить, как это будет. Ну, а самолеты сбиваются. Украина все больше и больше получает всевозможных систем сложных, современных, противовоздушных», – заявил Левин.
Спасибо!
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