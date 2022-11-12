«Для начала превратить Крым – в остров» – израильский военный эксперт раздаёт советы ВСУ

Украине необходимо полностью изолировать полуостров Крым, отрезав от сухопутного коридора, однако без западных поставок вооружений это будет сделать крайне сложно.

Об этом в эфире украинского канала «Politeka» заявил израильский офицер, военный эксперт, Игаль Левин передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как скоро я не знаю – это компетенция Генштаба и командования (захват Крыма украинскими войсками, – ред.). Плюс это зависит от поставок вооружения Запада, как и вообще вся война. Если перестанут поступать вооружения от США, то война прекратится, закончится. Не в пользу Украины, конечно же.

Это тоже важно не забывать. Потому что Украина не производит ни ракеты для MRLS (американская реактивная система залпового огня – ред.), ни 155-мм снаряды и так далее. Я уже не говорю про дотационную экономику, что деньги, которые поступают из ЕС и США, на них держатся и зарплаты военнослужащих, и обеспечение жизни украинцев и украинок. Поэтому, когда это будет, – я не берусь гадать, я не в Генштабе», – сказал израильский эксперт.