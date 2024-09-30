Для «национального достояния» Газпром грядёт новая эра

Елена Острякова.  
30.09.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Экономика


«Газпром» необходимо реструктуризировать в условиях снижающегося экспорта газа и обратить внимание на внутренний рынок.

Об этом в интервью РДВ ТВ заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» необходимо реструктуризировать в условиях снижающегося экспорта газа и обратить внимание на внутренний рынок....

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«Не пора ли подумать об изменении подхода к «Газпрому» как организации. Это «священная корова» нашего ТЭКА. Все разговоры о том, что его организационную структуру надо менять – всегда на корню пресекались. Основным аргументом людей, которые выступали противниками либерализации и деструктуризации «Газпрома» были долгосрочные контракты в Европе и Китае. Не будучи большой компанией «Газпром» не сможет реализовывать мегапроекты национального значения типа «Северных потоков» и «Силы Сибири».

Но в ситуации, когда экспорт перестает быть основным донором газовой отрасли, значение «Газпрома» как мегакорпорации падает, для государства, в том числе. «Газпром» становится приветом из прошлого», – сказал Громов.

Он пояснил, что раньше «Газпром» компенсировал низкие цены на внутреннем рынке газа за счет доходов от экспорта. Сейчас, когда экспорт снизился, компания в России становится нерентабельной. Чтобы окупить свои затраты «Газпрому» нужно повысить внутреннюю цену полтора раза – с 60 о до 90 тыс руб за тысячу кубометров.

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