«Для нас кино – инструмент формирования мифов» – глава Госкино Украины

19.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина будет поддерживать любые фильмы, направленные на формирование нужных киевскому режиму мифов в сознании общества.

Об этом в эфире YouTube-канала «ВО Свобода» заявил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поддерживаем массовое кино, потому что это единый способ использовать кинематограф как инструмент определённого влияния на широкие массы, который бы способствовал формированию идентичности и формированию определённых мифов в хорошем смысле этого слова, которые нужны обществу», – отметил глава Госкино.

Также он подчеркнул, что не важно, какие мифы будет распространять украинский кинематограф.

«По большому счёту, эти мифы могут быть какими угодно. В основе существования любого общества лежит, в том числе, и общая мифология. И это не обязательно мифы про каких-то древних богов. Это могут быть и какие-то современные вещи. И достичь этого эффекта можно только если охватить большую аудиторию», – добавил Филипп Ильенко.