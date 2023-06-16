«Для нас не очень хороший знак», – военкор о ситуации с наступлением ВСУ

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За первую неделю украинского наступления армия России уничтожила порядка трёх бригад ВСУ, пока в Киеве не додумались прекратить масштабные штурмы.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всех интересует, что происходит на Временском выступе, в Макаровке. Вчера и позавчера были дожди, туман, боевые действия немножко утихли. Но продолжаются бои за Макаровку. Там очень тяжёлая ситуация, но не в плане наступления, а в тактическом плане – нам надо переиграть. Ведь основная цель нашей оборонительной операции – уничтожить украинские резервы. И в последние два-три дня украинцы не идут вперёд особо техникой, чтобы мы их истребляли. И это немножко настораживает, потому что в начале, когда они пытались идти вперёд, всё было очень хорошо. За эту неделю с лишним украинского наступления истреблено в общей сложности до трёх бригад», – сказал военкор.

Марат Хайруллин подчеркнул, что у Киева ещё есть крупные резервы, и задача российской армии – их уничтожить, после чего перейти к контрнаступлению.

«Напомню, что у них в резерве от 12 до 20 бригад, включая те, которые стоят на других направлениях – белорусском, в Киеве, во Львове. И наша задача – уничтожить эти резервы, это порядка 60 тысяч человек. Надо понимать, что украинские бригады часто некомплектные, так что у них может быть и до 30-40 бригад, которые они могут бросить вперёд. Наша задача – их как можно сильнее разукомплектовать, чтобы уже летом начать переходить к наступательным действиям. Думаю, что к наступлению мы будем готовиться где-то, начиная с июля, и где-то в августе-сентябре мы должны пойти в наступление, чтобы до слякоти закрепиться на новых позициях. Поэтому то, что они замедлили наступление – это для нас не очень хороший знак», – добавил он.