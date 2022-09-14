«Для нас нет ограничений, нужно создать в России хаос» – Тетерук

Украина должна дестабилизировать Россию изнутри, создав там хаос и невозможность обеспечения войск.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Андрей Тетерук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тетерука, для Украины не должно быть никаких ограничений по действиям на территории России.

«На мой взгляд, недостаточно делается для того, чтобы дестабилизировать Российскую Федерацию изнутри. Это страна-агрессор, которая пользуется своими внутренними ресурсами для того, чтобы обеспечивать свою внешнюю агрессию.

Нам нужно делать больше для того, чтобы в России царил хаос, чтобы в Российской Федерации уменьшилась способность обеспечения этих российских оккупационных войск всеми видами обеспечения – от финансового, логистического, пополнения боекомплектов и так далее. В том числе, разными видами доставки.

Нам нужно делать все необходимое, чтобы разрушать эти цепочки не только на территории нашей страны, но в том числе и на территории Российской Федерации. Никаких ограничений не существует, эти ограничения искусственные и только в головах тех, кто воздерживается принимать такие решения.

На мой взгляд, мы должны приблизить нашу победу именно тем, чтобы создать полный хаос на территории Российской Федерации. Это приведет к невозможности ее обеспечивать и проводить внешнюю агрессию против нашей страны и против всего демократического мира», – завяил Тетерук.