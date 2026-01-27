Для Киева главное добиться на переговорах остановки боевых действий, а потом затягивать дипломатию.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Делегация российская в Абу-Даби, тут надо отметить, совершенно другого уровня. Это уровень не клоунский, который был при Мединском, когда они там про печенегов любили рассказывать.

Под председательством Костюкова, это глава ГРУ, там все военные, то есть они прекрасно понимают, что это за война, они прекрасно понимают цену этой войны, прекрасно понимают ресурсность России.

И в то же время с нашей стороны господин Буданов прекрасно осведомлен о ресурсности России, что у них есть, чего у них нет. Прошёл достаточно конструктивный разговор. Опять же, хорошая модерация со стороны американских коллег», – валял дурака Подоляк.