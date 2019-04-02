«Для нас Порошенко за гранью» – Пушков ответил на вопрос о признании украинских выборов

02.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Непризнание выборов на Украине имеет смысл только в случае победы посредством массовых фальсификаций действующего президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть основания не признать выборы на Украине. Вопрос в том, надо ли это делать. Потому что в случае победы Порошенко и если есть серьёзные подозрения на фальсификации, понятно, кто несёт ответственность – это действующий президент, потому что у него в руках админресурс.

Но ни один другой кандидат за это ответственности не несёт, нельзя его обвинить в том, что он мог совершить подлог – а какой он может совершить подлог, если у него ни окружных избиркомов, ни центрального, ни прокуратуры, ничего. Поэтому я считаю, что непризнание итогов выборов из-за массовых фальсификаций было бы логично в случае, если бы Порошенко или если Порошенко победит с такими фальсификациями», –заявил сенатор.

«Для нас Порошенко за гранью, поскольку он сделал абсолютно всё для того, чтобы разорвать все отношения с Россией, и, собственно, это и есть его единственный потенциал – антироссийская политика. Все разговоры о НАТО и ЕС – это несерьёзно. В НАТО никто Украину не примет, и американцы сейчас не ставят этот вопрос. Такую Украину, как сейчас – нестабильную, с проблемами с Россией, со спорными территории, с Донбассом – да кто её примет? Сумасшедших нет, особенно в Европе.

Забудьте про Евросоюз, он сейчас занят своими проблемами, там чудовищный кризис, рухнула модель единой федеративной Европы. Сейчас выборы в Европарламент, подтвердятся евроскептическое направление. Какая Украина? Вы ей нужны исключительно для того, чтобы противостоять нам. Поэтому, то, что обещает Порошенко – абсолютно несбыточная задача, но под это он построил целую политику разрыва отношений. Я считаю, что первый тур показал, что эта политика мало востребована на Украине», – добавил Пушков.