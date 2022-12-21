«Для нас санкций не существует»: Британия обратилась за помощью к российским десантникам

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Великобритания, оказывающая киевскому режиму военную помощь в противостоянии с РФ, использует российские военно-транспортные самолеты ИЛ-76.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал главный конструктор Авиационного комплекса имени Ильюшина Николай Таликов, отметивший, что в Антарктиде британцы сейчас восстанавливают свою законсервированную полярную станцию Halley VI.

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«Для возобновления деятельности станции Halley VI, через территорию которой прошли огромные трещины, требуются большие объемы топлива. Мы его доставляем туда парашютным способом самолетами Ил-76ТД-90ВД. В состав группы входят опытные парашютисты-десантники, имеющие за своими плечами опыт десантирования грузов в различных регионах мира», – сообщил Таликов в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, российские самолеты совершили пять из семи запланированных вылетов самолета Ил-76ТД-90ВД по доставке грузов парашютным способом., а конца года будут сделаны еще два полета по доставке топлива.

«Как только мы начали забрасывать топливо, с этого момента там сразу появились несколько англичан, которые начали проводить работы по расконсервации станции и приведению ее в рабочее состояние», – уточнил специалист.

Он говорит, что доставкой такого рода грузов в Антарктиду «кроме нас никто не занимается».

«По десантированию грузов в эти точки ни у кого, кроме нас, таких возможностей нет. Малые грузы возит там еще один канадский самолет Basler-67. Но это от силы 200-500 килограммов. Больше он поднять не может. Людей он, конечно, возит на все точки. 5-7 человек от силы. Причем, когда я находился там, на станции, и мне открыли капот этого самолета, я увидел, что этот Basler-67 выпуска 1943 года. Правда, на нем поставлены новые турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney. Его используют в основном для экстренных случаев. А вот мы сейчас забросили им более 140 бочек топлива. Представляете, сколько бы они на этом «старичке» их туда возили?», – добавил собеседник издания.

Он соглашается с мнением, что, кроме российских самолетов, обеспечить жизнедеятельность научных станций в Антарктиде никто не может.

«Именно так. Потому там для нас никаких санкций и не существует. В Антарктиде по-прежнему все друг другу помогают. И без нас в Антарктиде никто, в том числе англичане, обойтись не могут. Несмотря ни на какие санкции и спецоперации», – резюмировал Таликов.