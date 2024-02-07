«Для нас тупик, для России – перспектива» – киевский эксперт о ситуации на фронтах

Вадим Москаленко.  
07.02.2024 21:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Единственная дорога, по которой снабжается оставшийся в Авдеевке гарнизон ВСУ, уже находится под плотным контролем российской армии.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил руководитель программ безопасности проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственная дорога, по которой снабжается оставшийся в Авдеевке гарнизон ВСУ, уже находится под плотным...

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«Главное – не допустить мариупольского сценария. То есть, допустима сдача Авдеевки, но недопустимо чтобы враг замкнул кольцо.

А такая угроза есть. Сейчас наша «дорога жизни» уже давно под огневым контролем противника. Двигаться по ней можно только ночью, не колоннами, отдельными машинами. Если будет ещё хуже, то тогда ситуация будет критической», – сказал Лакийчук.

Он пожаловался, что война зашла в тупик только для Украины, в то время как Россия сохраняет свободу действий.

«Война не зашла в тупик, это не стагнация. Это может быть с нашей стороны такое кажется, но ни Путин, ни Шойгу, ни Герасимов тупика не видят. Они видят, наоборот, перспективу. Они уверены, что им удастся прорвать оборону Украины, и достигнуть каких-то своих целей.

Надо быть готовым к очень тяжёлым боям. Даже если Авдеевку они отожмут – это полбеды. А если они там прорвут оборону, то это выход на фланг нашей угледарской группировки, или прорыв на северо-запад. Это очень серьёзные угрозы.

Прибавьте к этому то, что творится на севере, это купянско-лиманский участок, где у них короткие тылы, поэтому они подтягивают резервы, которые кажутся просто неисчерпаемыми», – добавил эксперт.

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