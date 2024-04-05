Для нас Украина становится вторым Вьетнамом – известный американский экономист

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 14:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вьетнам, Дзен, Россия, США, Украина


Украина изначально была провальным проектом для США и неоконсерваторов.

Об этом в эфире телеканала The Hill заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина изначально была провальным проектом для США и неоконсерваторов. Об этом в эфире телеканала...

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«Я достаточно стар, чтобы помнить Вьетнам. Те же самые слова были сказаны о Вьетнаме. Мы делаем это снова и снова в Соединенных Штатах, потому что у наших так называемых лидеров нет здравого смысла, и они не думают наперед. Так что да, мы должны остановить это», – сказал экономист.

«Я говорил им с самого начала, что это будет полной катастрофой для Украины. Люди не хотят этого слышать, они не понимают, они недостаточно знают американскую историю. Я говорил им, что Украина будет похожа на Афганистан. И, боже мой, сейчас это похоже на Афганистан.

Я говорил им факты, давал несколько хороших советов, они не хотели слышать. Они хотели слышать о победе, славе, о том, как Украина добьется успеха, о великом контрнаступлении, обо всем остальном, обо всей этой чепухе. Но я с самого начала сказал, что это будет катастрофа, это просто очередной провал неоконов», – заявил Сакс.

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