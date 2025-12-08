«Для нашей энергетики хороших новостей больше не будет» – украинцев призвали «адаптироваться»

Игорь Шкапа.  
08.12.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 533
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поставленные рядом западных стран на Украину когенерационные установки (позволяющие одновременно производить электрическую и тепловую энергию из одного источника топлива) не могут спасти страну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радо НВ» заявил исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

Эксперт признает, что эти установки не смогут обеспечить энергоснабжение в необходимом для функционирования страны объеме, но надеется, что хотя бы минимально это будет происходить. Правда, он тут же добавил, что по этим установкам наносятся удары.

«В Харькове, я знаю, что враг и по этим новым конгенерационным установкам тоже прицельно бил. Поэтому будет постоянная борьба энергетиков, ПВОшников с врагом. Нужно помнить, что работа генераторов, особенно дизельных, бензиновых, генераторов, имеет свой моторесурс.

Во-вторых, топливо достаточно дорогое – и стоимость киловатт-часа с генератора выходит между 20 и 40 гривнами за киловатт-час. Это существенно дороже, чем можно было брать из сети.

Дешевле электроэнергия из когенерационных газовых установок, она может быть существенно меньше, но тем не менее все равно значительно дороже того, чем снабжает, например, тот же «Энергоатом» или «Укргидроэнерго».

Поэтому хороших новостей нет. Просто надо понимать, что это будет надолго, и нужно перестраивать свой образ жизни и адаптировать свой ритм домашнего быта под эти условия», – призвал Павлюк.

Метки: ,

