«Для наступления нет сил ни у нас, ни у ВСУ» – российский эксперт

Владимир Гладков.  
21.04.2023 23:53
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


За год СВО армия РФ сформировала обстрелянные войска с необходимым опытом и крупный резерв, однако численность всё ещё остаётся сопоставимой с вооружёнными силами противника, а для наступления нужно превосходство в несколько раз.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил член Генсовета Партии Дела, координатор МОО «Вече», военный эксперт Владимир Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Подразделения учатся, тот личный состав, который пришёл, в том числе, с мобилизацией, он получил необходимый боевой опыт. Те мобилизованные офисные клерки уже стали солдатами.

И сейчас мы можем говорить о том, что РФ обладает порядка 500 тысячами сухопутных войск, которые прошли полностью обучение, боевое слаживание, они прошли боевые действия, они получили бесценный опыт.

И в случае, если будут приняты какие-то решения о дальнейших шагах по ведению СВО в плане наступления, в плане продвижения дальше, отвоёвывания тех территорий, которые мы потеряли в результате «непростых решений» по сделкам, «перегруппировкам» и т.п., не будем тыкать пальцем, то этот костяк наших сухопутных войск сможет стать той организационной структурой, которая на себе сможет всё это дело потянуть», – заявил Орлов.

Тем не менее, он признал, что сил наступать нет.

«Сейчас наши силы с ВСУ примерно сопоставимы. Если грубо прикидывать, что есть у ВСУ, что есть у нас по линию фронта, включая тот резерв, о котором говорил Владимир Путин, 150 тысяч человек сухопутных войск. То есть, сейчас наши силы примерно там сопоставимы. А как мы знаем, для того, чтобы начать где-то наступление, для этого нужны большие батальоны [«…и трёхкратное превосходство», – заметил публицист Максим Калашников] – да, и большие батальоны, которых сейчас ни у ВСУ, ни у нас пока нет», – сказал военный эксперт.

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