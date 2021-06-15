Для НАТО Россия оказалась страшнее Китая

15.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Североатлантический альянс увеличит совокупный военный бюджет входящих в НАТО стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Коммерсант», ссылаясь на итоговое коммюнике прошедшего в Брюсселе саммита НАТО.

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Предполагается, что что суммарный оборонный бюджет всех 30 стран НАТО вырастет на 4,1% в 2021 году и составит 1,049 триллиона долларов, из которых почти три четверти придется на США.

Расходовать эти средства члены НАТО намерены прежде всего на купирование «угроз с Востока», причем под этим термином впервые подразумевается не только Россия, но и Китай.

Если в декларации, принятой по итогам саммита альянса в Лондоне в 2019 году, о Китае говорилось в достаточно спокойном ключе, то в брюссельском коммюнике «заявленные амбиции и напористое поведение Китая» впервые названы «системным вызовом» для безопасности стран НАТО и основанного на правилах международного порядка.

«О России в НАТО на фоне растущей конфронтации с Китаем не забыли: ее в согласованном в понедельник документе упоминают 63 раза. Судя по порядку перечисления, «агрессивные действия со стороны России» членами альянса рассматриваются как угроза номер один. Только после этого в документе говорится о терроризме, Китае и других факторах. Из заявления следует, что вину за сложившуюся ситуацию несет только Россия. Члены НАТО, отмечается в нем, «более 25 пытались выстроить с ней партнерство», но она все сделала не так», – отмечается в публикации.