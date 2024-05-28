«Для недопущения поражения Украины Запад ударит по Туле» – Живов

Удары маломощными ядерными зарядами по Украине приведут лишь к тому, что Запад получит повод передать Киеву тактические ядерные бомбы. Тем более, что ATACMS и F-16 подходят для нанесения ударов ядерным оружием.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я сегодня описывал абсолютно гипотетический сценарий, при котором, предположим, наша страна нанесет один или несколько ударов малой мощности стратегическим ядерным оружием по территории Украины. Что произойдёт дальше? Они вопреки всем естественным международным нормам, которые они давно не соблюдают, вот только что было свежее заявление, (кто-то из американских чиновников сказал, что международное право вообще для слабых, Америка не подчиняется международным правилам), они передадут украинцам тактические ядерные боеприпасы. Благо, что ракета ATACMS и F-16 могут быть носителями таких боеприпасов, как и наши «Искандеры», в общем-то. Поэтому они взвинчивают эскалацию, провоцируют нас – и провоцируют очень грубо. Но, при этом, пытаются соблюсти такую фигуру приличия, как будто это не они. И вроде как это всё для обороны. И для обороны Украины они будут бить по Туле», – подчеркнул обозреватель.

Тем не менее, Запад готовится к серьезной войне с Россией, о чем прямо заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Он никогда нас ни в чём не обманывал, и как политик, и как тактический союзник. Орбан прямо указал, что в Брюсселе и в Вашингтоне готовятся к войне с Россией, к полноценной большой войне. Пока они используют войну под чужим флагом и чужими руками, но как только наши успехи перерастут из тактических в оперативные, они прямо заявили, что готовы вводить свои контингенты на территорию Украины», – подчеркнул Живов.