Для немцев всё только начинается: Германию вместо ливерной возглавит кровяная колбаса

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Пребывающая последние месяцы у власти администрация Белого дома торопится перечислить оставшиеся 6 млрд долларов на Украину, чтобы новый президент не вернул эти деньги обратно в бюджет. Дальнейшие издержки украинского кризиса Трамп переложит на Германию.

Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор КФУ Максимилиан Шепелев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп будет пытаться посадить за стол переговоров Украину и Россию. Но, что ещё более реально, он попытается переложить на Европу расходы на ведение войны, чтобы в процессе торга с Россией военное, экономическое давление сохранялось. Но главная цель, в моём понимании, для будущей администрации США – это сдерживание Китая. И за счет уступок на Украине, Трамп попытается ослабить экономические и политические связи Китая с Россией. Не факт, что это у него получится», – считает эксперт.

Он обратил внимание, что буквально день в день с оглашением итогов выборов в США стало известно о распаде правящей коалиции в Германии.

«Предстоят досрочные выборы, а это значит, что победу одержат христианские демократы, возможно, в коалиции с социал-демократами. Но приход христианских демократов и их нынешнего лидера Фридриха Мерца будет означать, что Германия возьмет на себя основное бремя расходов по Украине. Мерц отличался и отличается радикальной русофобской позицией по Украине, и именно на него Америка переведет издержки по украинскому кризису», – убеждён Шепелев.