«Для них это игра»: Артем Троицкий разочаровался в либеральной оппозиции

Олег Кравцов.  
17.09.2024 16:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Оппозиция, Политика, Россия


Российская оппозиция показала, что не готова идти на жертвы ради смены власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Латвийского радио» заявил бежавший из России музыкальный критик Артемий Троицкий, получивший на родине статус иностранного агента.

Российская оппозиция показала, что не готова идти на жертвы ради смены власти. Об этом,...

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По его словам, он разуверился в потенциале российской оппозиции еще в конце 2011 года, когда она собрала большой митинг в Москве на площади Сахарова, в ходе которого его организаторы призвали собравшихся выходить следующий раз в феврале.

«И я тут просто обалдел: какой февраль?! Сейчас идет революция, маховик набирает обороты, а тут до свидания до февраля. Я там выступал и стоял во всей этой толпе политдеятелей-активистов. Я к ним бросился с вопросом: «Ребята, вы что? Какой отдых, какие каникулы? Революция не может уйти на каникулы, нужно ковать железо, пока горячо», – вспоминает Троицкий.

По его словам, кто-то ему ответил, что «у него телка клевая», и он улетает с ней на отдых.

«По понятным причинам фамилии я не называю. И я понял, что для них все это не чтобы игра, но не то занятие, ради которого они готовы чем-то серьезным жертвовать», – резюмировал иноагент.

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