«Для них это игра»: Артем Троицкий разочаровался в либеральной оппозиции

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Российская оппозиция показала, что не готова идти на жертвы ради смены власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Латвийского радио» заявил бежавший из России музыкальный критик Артемий Троицкий, получивший на родине статус иностранного агента.

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По его словам, он разуверился в потенциале российской оппозиции еще в конце 2011 года, когда она собрала большой митинг в Москве на площади Сахарова, в ходе которого его организаторы призвали собравшихся выходить следующий раз в феврале.

«И я тут просто обалдел: какой февраль?! Сейчас идет революция, маховик набирает обороты, а тут до свидания до февраля. Я там выступал и стоял во всей этой толпе политдеятелей-активистов. Я к ним бросился с вопросом: «Ребята, вы что? Какой отдых, какие каникулы? Революция не может уйти на каникулы, нужно ковать железо, пока горячо», – вспоминает Троицкий.

По его словам, кто-то ему ответил, что «у него телка клевая», и он улетает с ней на отдых.

«По понятным причинам фамилии я не называю. И я понял, что для них все это не чтобы игра, но не то занятие, ради которого они готовы чем-то серьезным жертвовать», – резюмировал иноагент.