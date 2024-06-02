«Для них это обалденный полигон»: Басурин об офицерах НАТО в зоне СВО

Страны НАТО используют конфликт на Украине как полигон не только своего ВСП, но и офицерского состава.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них сейчас это обалденный полигон, никто об этом не говорит. Кроме ВПК, это полигон ещё для кадровых военных. Как руководить боем, что делать, какие есть ошибки, и как их не допускать. Поэтому они и направляют сюда своих офицеров, которые учатся в том числе. Дело не в том, что они воюют, они учатся воевать. У них-то войны не было, с папуасами воевать – это же не то. И сейчас техника, которая поставляется, показала, что она не такая хорошая, как они её рекламируют, что она очень легко уничтожается, у них много уязвимых мест. Что не комфорт нахождения в танке позволяет побеждать на поле боя. Потому что комфотность, по сравнению с нашей техникой, у них намного выше – что в авиации, что в танкостроении, вопросов нет. Защита бойца. Потому что боец, оказывается, стоит дороже, чем эта техника, потому что его нужно выучить, дать ему опыт боевой, который он впоследствии будет применять и будет достигать победы на поле боя. А необученный человек этого сделать не может. Поэтому они сюда и присылают», – сказал Басурин.