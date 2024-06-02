«Для них это обалденный полигон»: Басурин об офицерах НАТО в зоне СВО

Максим Столяров.  
02.06.2024 22:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Украина


Страны НАТО используют конфликт на Украине как полигон не только своего ВСП, но и офицерского состава.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО используют конфликт на Украине как полигон не только своего ВСП, но и...

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«Для них сейчас это обалденный полигон, никто об этом не говорит. Кроме ВПК, это полигон ещё для кадровых военных. Как руководить боем, что делать, какие есть ошибки, и как их не допускать. Поэтому они и направляют сюда своих офицеров, которые учатся в том числе. Дело не в том, что они воюют, они учатся воевать. У них-то войны не было, с папуасами воевать – это же не то.

И сейчас техника, которая поставляется, показала, что она не такая хорошая, как они её рекламируют, что она очень легко уничтожается, у них много уязвимых мест. Что не комфорт нахождения в танке позволяет побеждать на поле боя. Потому что комфотность, по сравнению с нашей техникой, у них намного выше – что в авиации, что в танкостроении, вопросов нет.

Защита бойца. Потому что боец, оказывается, стоит дороже, чем эта техника, потому что его нужно выучить, дать ему опыт боевой, который он впоследствии будет применять и будет достигать победы на поле боя. А необученный человек этого сделать не может. Поэтому они сюда и присылают», – сказал Басурин.

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