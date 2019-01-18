«Для нормальной жизни нужно работать!» – Кабмин отказались помогать переселенцам из Донбасса

18.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада не хочет предпринимать каких-либо действий для материальной помощи и размещения переселенцев из Донбасса.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявил депутат от группы Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите пожалуйста, как может переселенец выжить на 442 гривны? Вы выйдите в народ и посмотрите, как умирают люди от кори, туберкулеза и СПИДа, как они пухнут от голода, в то время, когда вы не можете нажраться. Ещё раз хочу сказать: дайте рабочие места, нормальное жилье, возможность развиваться, чтобы молодежь не выезжала из страны. Не надо сидеть и протирать кресла задницей! Идите и общайтесь с народом! Вы меня слышите или нет? Я сам из Луганщины, оттуда, где идет война.

Земли хватает, чтобы строить жилье. Почему-то в Грузии построили пять тысяч домов, но в Украине они не строятся», – обратился Шахов к представителям Кабмина, после чего выступление резко прервали.

В ответ министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что для нормальной жизни люди должны рассчитывать не на помощь, а искать себе работу и зарабатывать самостоятельно.

«Я думаю те, кто вышел из народа, не употребляют таких высказываний, которые мы услышали. Что касается 442 гривен помощи, то хочется сказать, что она выдается людям трудоспособного возраста, которые по разным причинам не работают, поэтому такая помощь выделяется сроком на 6 месяцев. Люди трудоспособного возраста, для нормальной жизни, в первую очередь, должны иметь рабочее место и работать!», – сказал чиновник.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинцы слишком много едят.