Для нового руководства Германии отношения с Россией важнее поддержки Украины, – эксперт

27.09.2021 14:38 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

После нынешних выборов в Бундестаг отношение Германии к Украине станет гораздо более прагматичным – по примеру отношения Берлина к проекту «Северный поток-2».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

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«Надежды части украинского политикума, представители которого поспешно сделали ставку на «зелёных», не оправдались. Что касается ХДС/ХСС, то известный инцидент с кандидатом в канцлеры от этой партии Армином Лашетом, который смеялся, когда говорили о жертвах наводнения, нанес ощутимый репутационный удар по его партии, который, конечно отразился на результатах. Вероятно, процесс создания коалиции будет затяжным и тяжёлым. С большим с большой вероятностью в следующем федеральным канцлером станет Олаф Шольц. Шольц, как и Лашет, выступает за нормализацию экономических отношений с Россией. Он принадлежит к той части германского политикума, которая считает, что Германия должна руководствоваться собственными экономическими интересами, и не следовать в фарватере политики США, в том числе, касающейся санкций. Поэтому можно ожидать, что отношение к Украине станет гораздо более жёстко прагматичным. Думаю, Украине не стоит рассчитывать на Германию как на потенциального союзника. Она будет больше сосредоточена на своих интересах, для Германии важнее будут текущие отношения с Россией. По истории с «Северным потоком-2» мы видим, что для Германии перспектива стать газовым хабом для Северной Европы куда важнее, чем декларации в поддержку Украины. Думаю, что отношения к Украине будут развиваться в русле этой политики», – сказал Андрей Золотарев.