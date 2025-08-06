«Для нужд СВО»: в России создали дешевую альтеративу «Старлинку»

Елена Острякова.  
06.08.2025 20:30
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Связь, Спецоперация, Украина


Российские инженеры создали дешевую альтернативу «Старлинку» Илона Маска. Это квази-спутник, который будет запускаться на высоту 18-20 км и сможет раздавать интернет и делать дистанционное зондирование.

Об этом руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований Ян Чибисов рассказал в интервью РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские инженеры создали дешевую альтернативу «Старлинку» Илона Маска. Это квази-спутник, который будет запускаться на...

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«В следующем году у нас уже будет летать и показывать полезную функцию такой стратостат. Ничего в нем архаичного нет. Он будет с помощью некой космической аппаратуры 5 G раздавать связь. В том числе, в зоне СВО», – сказал Чибисов.

По его словам интернет нужно будет раздавать так, чтобы сам ретранслятор остался цел и при этом обеспечивал достаточную глубину. Скорость передачи данных таким квази-спутником составляет пока не 100 мегабит, как в «Старлинке», но уже десятки. Однако, если для системы Маска нужно 20-30 спутников, то для российской хватит одного стратостата.

«Есть хороший плюс. Ведь спутник всегда летит, а не висит. А стратосферный спутник может просто висеть. Строго говоря, он движется в небольшой зоне и находится там, где нам надо, столько, сколько надо, и выполняет эту функцию один», – сказал Чибисов.

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