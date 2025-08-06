«Для нужд СВО»: в России создали дешевую альтеративу «Старлинку»

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Российские инженеры создали дешевую альтернативу «Старлинку» Илона Маска. Это квази-спутник, который будет запускаться на высоту 18-20 км и сможет раздавать интернет и делать дистанционное зондирование.

Об этом руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований Ян Чибисов рассказал в интервью РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В следующем году у нас уже будет летать и показывать полезную функцию такой стратостат. Ничего в нем архаичного нет. Он будет с помощью некой космической аппаратуры 5 G раздавать связь. В том числе, в зоне СВО», – сказал Чибисов.

По его словам интернет нужно будет раздавать так, чтобы сам ретранслятор остался цел и при этом обеспечивал достаточную глубину. Скорость передачи данных таким квази-спутником составляет пока не 100 мегабит, как в «Старлинке», но уже десятки. Однако, если для системы Маска нужно 20-30 спутников, то для российской хватит одного стратостата.