«Для обороны Часов Яра не хватает ста терминаторов» – Сазонов

Вадим Москаленко.  
06.05.2024 22:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для успешной обороны Часов Яра ВСУ якобы не хватает сотни прекрасно обученных и вооружённых бойцов.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для успешной обороны Часов Яра ВСУ якобы не хватает сотни прекрасно обученных и вооружённых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«И это [потеря Украиной Часов Яра] возможно. И все зависит от того, какой ресурс или время. Если у нас 9 пацанов держат позицию сейчас, где должно быть 15-20 человек объективно, поэтому я и говорю, что нет людей.

Не требуется куча людей. Но сотня обученных пацанов, ну уровня там наших лучших пехотинцев из 41-й бригады, наших штурмовиков опять-таки, вот таких действительно матерых хлопцев, 50-100 человек, нашу оборону здесь бы поменяли. Но где взять этих 100 терминаторов?» – сказал он.

«Есть позиции, которые закрывают действительно несколько человек, а их нужно больше. И желательно, чтобы было больше, еще чтобы они менялись чаще, отдыхали люди. Вот, они лезут, лезут каждый день. И уже вчера было достаточно жестко, вчера и моего товарища вывозили трехсотым тяжелым.

Они вышли на дистанцию уже полностью к городу стрелкового боя. Мы их в город не пускаем категорически, потому что понимаем, если они зайдут в город, ну это жопа, потому что это начнутся стрелковые бои на улицах, а тут численное преимущество их значительное, оно будет вообще им на руку. Их держать на подходах лучше», – добавил бандеровец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть