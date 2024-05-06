«Для обороны Часов Яра не хватает ста терминаторов» – Сазонов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для успешной обороны Часов Яра ВСУ якобы не хватает сотни прекрасно обученных и вооружённых бойцов.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И это [потеря Украиной Часов Яра] возможно. И все зависит от того, какой ресурс или время. Если у нас 9 пацанов держат позицию сейчас, где должно быть 15-20 человек объективно, поэтому я и говорю, что нет людей. Не требуется куча людей. Но сотня обученных пацанов, ну уровня там наших лучших пехотинцев из 41-й бригады, наших штурмовиков опять-таки, вот таких действительно матерых хлопцев, 50-100 человек, нашу оборону здесь бы поменяли. Но где взять этих 100 терминаторов?» – сказал он.

«Есть позиции, которые закрывают действительно несколько человек, а их нужно больше. И желательно, чтобы было больше, еще чтобы они менялись чаще, отдыхали люди. Вот, они лезут, лезут каждый день. И уже вчера было достаточно жестко, вчера и моего товарища вывозили трехсотым тяжелым. Они вышли на дистанцию уже полностью к городу стрелкового боя. Мы их в город не пускаем категорически, потому что понимаем, если они зайдут в город, ну это жопа, потому что это начнутся стрелковые бои на улицах, а тут численное преимущество их значительное, оно будет вообще им на руку. Их держать на подходах лучше», – добавил бандеровец.