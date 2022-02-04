Для оккупации Украины не хватит и 700 тысяч – Аваков на ночь убаюкал телезрителей

Боеготовность украинской армии гораздо выше, чем российской. Украина пользуется беспрецедентной международной поддержкой, и поэтому Россия не рискнет нападать на нее.

Об этом в вечернем интервью на канале «Украина 24» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы как Украина стали за эту неделю сильнее. Это не чудо и не желание выдать желаемое за действительное. Произошел целый ряд серьезных международных событий, которые нас укрепили. Внутри страны происходит процесс мобилизации сознания, устойчивое понимание того, что мы должны защитить себя.

И самое главное, что происходило в эти дни – путинский режим и сам Путин понимает, что если он решится на агрессию в отношении Украины, то он заплатит очень высокую цену. Мы имеем беспрецедентный в истории уровень поддержки нашей страны со стороны международных партнеров.

Я не знаю какой даже можно пример привести. Сумасшедшая консолидация сил, каждый день – визиты. Это символ, и это не вопрос госпиталей или патронов или оружия, это вопрос символов мировых – когда приезжает лидер другой страны и нам очень четко дает понять – я Украину просто так один на один с этим агрессором, если что, не оставлю.

Все эти события дают возможность нашим дипломатам выстраивать правильную позицию и там где-то в дипломатических кулуарах использовать все методы политической борьбы международной», – вещал он.