Для оккупации Украины не хватит и 700 тысяч – Аваков на ночь убаюкал телезрителей
Боеготовность украинской армии гораздо выше, чем российской. Украина пользуется беспрецедентной международной поддержкой, и поэтому Россия не рискнет нападать на нее.
Об этом в вечернем интервью на канале «Украина 24» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы как Украина стали за эту неделю сильнее. Это не чудо и не желание выдать желаемое за действительное. Произошел целый ряд серьезных международных событий, которые нас укрепили. Внутри страны происходит процесс мобилизации сознания, устойчивое понимание того, что мы должны защитить себя.
И самое главное, что происходило в эти дни – путинский режим и сам Путин понимает, что если он решится на агрессию в отношении Украины, то он заплатит очень высокую цену. Мы имеем беспрецедентный в истории уровень поддержки нашей страны со стороны международных партнеров.
Я не знаю какой даже можно пример привести. Сумасшедшая консолидация сил, каждый день – визиты. Это символ, и это не вопрос госпиталей или патронов или оружия, это вопрос символов мировых – когда приезжает лидер другой страны и нам очень четко дает понять – я Украину просто так один на один с этим агрессором, если что, не оставлю.
Все эти события дают возможность нашим дипломатам выстраивать правильную позицию и там где-то в дипломатических кулуарах использовать все методы политической борьбы международной», – вещал он.
«Нам не нужно быть участниками в войне, в которой нам будет очень тяжело. России будет тяжело, если она нападет, это будет катастрофа для России. Россия не выживет после этого как государство. Ну и нам будет чудовищно тяжело, и для нас это катастрофа.
Я утверждаю, что и боеготовность украинских вооруженных сил, и мотивация их выше, чем российских. Еще и вот почему – мы здесь на своей земле, мы здесь защищаем свою землю, нам отступать некуда, и это праведная война.
А русские… как объяснить русскому человеку, пропитанному пропагандой советских лет, а потом российской пропагандой, всеми этими суперпатриотичными фильмами? Вы какого черта пошли на территорию Украины? Вы что здесь делаете?
Я почему говорю, что дух наших войск и заряженность их будет совершенно другая. Это я говорю только о военных. Именно поэтому я утверждаю, что никаких там ни 120 ни 170 тысяч войск не хватит для оккупации Украины. И 500 тысяч не хватит, и 700 тысяч не хватит», – разошёлся Аваков.
Спасибо!
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