16.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политические репрессии, Преследования журналистов, Россия, Украина

Для освобождения главреда РИА Вышинского будут задействованы не только дипломатические методы


Россия задействует не только дипломатические методы для освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом сегодня на брифинге в Керчи заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Альтернативные методы анализа ситуации никто не отменяет. Каждый раз, когда задерживают журналистов, подключаются все компетентные ведомства, а не только МИД и администрация президента. Все российское правительство так или иначе вовлечено. Но не все должно быть озвучено, и не вся работа ведется публично. В данном случае будут приняты все наиболее эффективные меры», – сказала Захарова.

В то же время она призвала не недооценивать важность официальных заявлений МИД.

«Заявления – это слова официальных лиц, которые затем кладутся на бумагу отправляются в качестве официальных документов в международные структуры и нашим партнерам. Это часть уже международного права, российская позиция по ключевым вопросам, которая отфиксирована Это часть дипломатической и политической работы. Могу сказать, что она дает свои результаты», – подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, МИД уже выразил протест в связи с действиями Украинских силовиков, а российская сторона будет делать все, чтобы российский гражданин был освобожден, а отношении других представителей российских СМИ таких акций больше не совершалось силовых действий.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», 15 мая в Киеве СБУ по наводке фейковой «прокуратуры Автономной Республики Крым» ворвалась в офис киевской редакции российского государственного агентства РИА Новости, недалеко от своего дома задержан главред Кирилл Вышинский.

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