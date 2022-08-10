Для Овсянниковой наступает час расплаты

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Обыск прошел сегодня утром в доме скандальной экс-редакторши Первого канала Марины Овсянниковой.

Об этом она сообщила в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 6.00 утра, когда я ещё спала, ко мне в дом вломились десять сотрудников из Следственного комитета и полиции. Предъявили ордер на обыск. Напугали маленькую дочь. Сейчас меня везут в Следственный комитет», – написала Овсянникова, снабдив текст абзацем «антивоенной» истерики.

Позже стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил против Овсянниковой уголовное дело по статье о распространении фейков об армии России. Сама экс-редакторша утверждает, что поводом стал ее июльский пикет на Софийской набережной в Москве. Овсянникова встала с плакатом «Путин – убийца» напротив Кремля и положила под ноги детские игрушки.

«Эта дама явно заигралась. Первый громкий плакатик ее привел в немецкие СМИ. Когда ее оттуда попросили по истечению экспресс-контракта, то она решила вернуться и опять взяться за старое. Не знаю, может, это у нее такой способ искать работу в СМИ за рубежом? Но теперь, похоже, вместо теплого местечка в западных медиа ее ждет разбирательство по уголовному делу, и не исключаю, что реальный срок. Но она уж так старалась. Главное, что должен понять каждый на примере Овсянниковой — это то, что дискредитация нашей армии и распространение фейков о ней, особенно в период проведения спецоперации, может закончиться весьма плачевно», – написал эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тыс. руб. за хулиганство. После этого уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволил.

Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде» долгие годы до того, теперь не заслуживает поддержки.

Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд за право опеки над несовершеннолетней дочерью. И вот теперь, вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей, скандалистка продолжила демарши.

Вчера Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле ей было присуждено 50 тысяч рублей за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она до сих пор не оплатила «из принципиальных соображений».

Молдавский политолог Владимир Букарский утверждает, что за свои противоправные действия Овсянникова получала от 1500 до 5000 евро.