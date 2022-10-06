Для победы над Западом России предстоит жесткий переход на мобилизационную экономику

06.10.2022  12:30 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, Экономика


России предстоит формирование новой экономической модели социально-экономического и политического развития.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит доктор экономических наук профессор Юрий Воронин.

России предстоит формирование новой экономической модели социально-экономического и политического развития. К такому выводу, передает...

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Он убежден, что построение такой модели, принимая во внимание нынешнюю военно-экономическую обстановку, следует начать с формирования мобилизационной экономики, рассчитанной на первые 3–5 лет.

«Опыт Советского Союза, США, Германии свидетельствует, что мобилизационная экономика — это особая форма экономических отношений в чрезвычайных для страны условиях, которые позволяют максимально полно использовать имеющиеся производительные силы страны.

Хочет этого кто-то или нет, но если Россия ставит цель выиграть тотальную экономическую войну против США и коллективного Запада, то жизнь заставит использовать эту модель, отдавая приоритет тому, что увеличивает нашу обороноспособность и стратегическую устойчивость экономической системы», – пишет Воронин в «Московском комсомольце».

По его словам, «перевод экономики страны на мобилизационную модель в условиях тотальной экономической войны США и коллективного Запада против России придется вести весьма жестко».

«Прежде всего, необходимо развернуть экономическую политику от сырьевой ее направленности в сторону восстановления отечественного производства, опираясь на собственные силы и ресурсы, на основе стимулирования научно-технического прогресса, выверенного на 6-й технологический уклад, концентрации материальных, финансовых и кадровых ресурсов на ключевых направлениях национальной экономики, активной поддержки этого направления институционально и идеологически», – резюмирует Воронин.

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