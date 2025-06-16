Для победы нам нужны «рэксы», а не бусифицированные «добровольцы» – полковник СБУ

Чтобы говорить о возможности победы над Россией на фронте, Украине нужно иметь там в два раза больше людей, чем имеют ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.