Для победы нам нужны «рэксы», а не бусифицированные «добровольцы» – полковник СБУ
Чтобы говорить о возможности победы над Россией на фронте, Украине нужно иметь там в два раза больше людей, чем имеют ВС РФ.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Победить армию сейчас на поле боя, то есть на линии боевого соприкосновения – например, давайте направление возьмем какое-нибудь, где стоит от 50 до 60 тысяч, ну это Покровское. 50−60 тысяч, с нашей стороны тоже 50−60 тысяч, даже я не говорю про уровень боевоготовности, вооружения и тому подобное. Для того, чтобы победить 50 тысяч противника, нам необходимо 100 тысяч личного состава, причем таких «рэксов», а не вот тех «добровольцев», которых мы видим.
Они, «добровольцы», они «с радостью» идут, с «высоким уровнем морально-психологического состояния» и готовы выполнять задачи, главное подготовленные, у них здоровье очень такое «крепкое», они могут сутками не есть, не спать, они не болеют, у них нет хронических заболеваний», – высмеивает уровень ВСУ полковник.
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