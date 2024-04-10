Для победы Украине нужно соотношение потерь 1:8 – командир нацистов

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Чтобы иметь надежду на военную победу над Россией, украинские вояки должны добиться соотношения потерь один к восьми в свою пользу.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил Александр Ябчанка, командир роты в батальоне «Волки Да Винчи», сформированного из правосеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас догнали и перегнали технически. Если у нас мобилизационный ресурс один к четырём, то врагу мы должны наносить потерь хотя бы в два раза больше – один к восьми. При этом условии мы в долгосрочной перспективе, или в войне на истощение, истощим врага раньше, чем она нас. Потому что истощение – это прежде всего человеческий ресурс», – сказал Ябчанка. «И потому я призываю своих соотечественников – идите в армию сейчас. Потому что если враг нас истощит, а вы не поддержите нас, то линия фронта посыплется, и вы всё равно попадёте в армию. Только уже в российскую армию», – добавил он.