Новости Украины

Провокации, вроде подрыва Каховской ГЭС или удара «грязной бомбы», вполне в духе украинских националистов, тем более что их американские хозяева уже безнаказанно проводили подобные теракты.

Об этом в эфире радио «КП» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть по провокациям и по действиям, то тут очевидно, что связка провокаций, например, подрыва Каховской ГЭС, о чём мы уже бьём в колокола, или подрыва «грязной бомбы» с наступлением, то это более чем реальный сценарий, если исходить из логики действий этих персонажей – здесь нельзя мыслить категорией нормального, здорового человека, что люди погибнут, или что-то разрушится, так это же и им будет во вред… бесполезно, когда мы это поймём, мы не будем удивляться, почему они так действуют», – сказал чиновник.

Он привёл конкретный пример.

«Могут – не могут? По поводу Каховской ГЭС и так далее. А буквально пять лет назад, в 2017 году, американцы уже наносили удар по дамбе не где-нибудь, а в сирийской провинции Ракка. Даже «The New York Times» признавала, что сооружение внесено в перечень объектов, которые не подлежат обстрелам, потому что в случае прорыва погибли бы десятки тысяч сирийцев. Но никаких особых проблем нет, и подразделение американского спецназа в марте 2017 года просто взяли и подорвали 5 этажей этого 18-тиэтажного сооружения. Там и сильный пожар был, и оборудование было уничтожено, погибли люди в результате удара. Тем не менее, всё тихо, спокойно, никаких особых проблем не было», – напомнил Рогов.