Для покидающих Крым автотуристов сухопутный коридор становится предпочтительнее моста

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Сигнал «воздушной тревоги» звучит теперь на Крымском мосту несколько раз в день. Движение перекрывают, и тех, кто уже прошел досмотр, отгоняют в хвост очереди, которая сейчас растянулась на 5 километров для выезда из Крыма – отдыхающие покидают курорт накануне новой рабочей недели.

Об этом рассказал экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просим обратить внимание всех водителей легкового, грузового транспорта, туристов, двигающихся через Крымский мост и сухопутный коридор: для вашей безопасности и противодействия возможным угрозам, движение на вышеуказанных маршрутах может краткосрочно, временно приостанавливаться. Главная цель – безопасность людей», – подчеркивает Цуркин.

Сегодня мост был закрыт по тревоге полтора часа после полудня. Одновременно сработала сирена на пункте пропуска «Джанкой», и от контрольной полосы всех разогнали на безопасное расстояние в случае прилета. Естественно, возникло накопление транспорта, но не столь глобальное, как в Керчи.

Очевидцы снимают три ряда автомобилей в многокилометровой пробке перед Крымским мостом, которые на дают возможности въехать в Керчь. Постов ГИБДД для регулировки потоков нет, и автомобилю МЧС или «скорой» в случае необходимости здесь не протиснуться.

В сторону сухопутного маршрута пробок пока нет, но они появятся ближе к вечеру, как только отдыхающий люд доедет с курортов к пунктам пропуска. Сухопутный маршрут с начала недели стал активно осваиваться автотуристами, путь от Джанкоя до Ростова занимает в среднем 5 часов, и кроме оставшихся бетонных блоков на автодороге транспортному потоку ничего не мешает.

«Уберите блокпосты с трассы на новых территориях. Это последнее, из-за чего возникают пробки. В целом дорога через сухопутный коридор уже сейчас привлекательнее, чем через Крымский мост. А если убрать блокпосты с трассы – перенести их в сторону, то будет не просто лучше, а гораздо лучше», – утверждает экс-нардеп, а ныне работник курортного бизнеса Крыма Олег Царёв.

В чатах водители делятся своими впечатлениями от поездки по новым территориям. Радует отсутствие камер видеорегистрации, но настораживает не работающая в этих краях страховка. Проезд через Мариуполь самая яркая часть пути с наблюдением воочию за восстановлением разрушенного войной города.

Автозаправки и пункты для отдыха с дежурящими автомобилями скорой» вселяют уверенность и спокойствие, пропадающая мобильная связь, напротив, заставляет нервничать. Но дорога одна, она оборудована дорожными знаками, и постепенно входит в маршрутную сеть России. По крайней мере, Яндекс-навигатор уверенно ведет через Мелитополь и Мариуполь к границе с Ростовской областью.