Для политиков США Украина не достойнее порнозвезды – укро-писатель

Вадим Москаленко.  
30.06.2024 17:15
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Дебаты кандидатов в президенты США показали, что американские политики относятся к Украине без сочувствия и сопереживания.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил помогающий боевикам ВСУ писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дебаты кандидатов в президенты США показали, что американские политики относятся к Украине без сочувствия...

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«Уровень обсуждения проблем с Украиной [на дебатах Байдена и Трампа], он был как уровень обсуждения, кто какую там порнозвезду трахал. Это меня удивило.

На самом деле это же всё внутренняя аргументация. Это не искренняя озабоченность, это не искреннее сопереживание. Это вот уровень: «Ты трахал порнозвезду» – «А ты отпустил войну на Украине». Не кажется ли тебе, что это несколько неравноценные вещи?», – сказал Валетов.

«Мне, честно говоря, совершенно плевать на половую жизнь Трампа, Байдена, и всех остальных. Меня интересует Украина. И мы от них не просто зависим сейчас. Мы не партнеры, партнеры – это равные.

Мы зависимы сумасшедшим образом. Вот, шесть месяцев не было помощи, если бы не было еще месяца три, то мы бы с тобой, наверное, вели сейчас репортаж из Варшавы. Непонятно, что было бы реально… мы не можем без них выстоять, поэтому реакция Соединенных Штатов для нас основополагающая», – добавил он.

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