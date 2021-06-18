Для получения информации с носителей ФБК создадут проект «Охотники за правдой»

18.06.2021, Москва, Михаил Фёдоров

Главред издания PolitRussia Руслан Осташко анонсировал запуск проекта «Охотники за правдой». Он приглашает техников и аналитиков присоединиться к процессу изучения информации с носителей, ранее принадлежавших Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией).

Недавно журналист рассказал о приобретении имущества фонда на торгах службы судебных приставов, а также показал получение техники и ее опломбирование на канале PolitRussia в YouTube.

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По словам Осташко, общественный отклик продемонстрировал, что россияне заинтересованы принять участие в проверке данных. Так и появился проект «Охотники за правдой». Его цель – восстановление информации с носителей фонда Навального и установление правды о деятельности сотрудников так называемого ФБК.

Для работы над этим будет арендован отдельный офис, оборудованный необходимой техникой и круглосуточным видеонаблюдением.

«Мы будем собирать команду в двух направлениях: технические специалисты, которые будут заниматься восстановлением данных с носителей и анализом оборудования, и аналитики, которые будут изучать и анализировать полученную информацию, совмещая ее с другой информацией о деятельности ФБК и Навального, которая была обнародована ранее и, возможно, будет обнародована в процессе работы над нашим проектом», – рассказал Осташко.

Все желающие присоединиться к проекту могут отправить резюме с описанием опыта работы на почту [email protected]. Также стоит указать специализацию (техник или аналитик), приемлемый график и материальную составляющую (сотрудник на зарплате или волонтер).

«Мы делаем уникальный и максимально открытый проект. У вас есть возможность стать не просто зрителем этого процесса, но и принять в нем непосредственное участие. В правде – наша сила, и мы ее обязательно найдем», – подытожил Осташко.