18.06.2021, Москва, Михаил Фёдоров
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, ФБК
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Для получения информации с носителей ФБК создадут проект «Охотники за правдой»

Главред издания PolitRussia Руслан Осташко анонсировал запуск проекта «Охотники за правдой». Он приглашает техников...

Главред издания PolitRussia Руслан Осташко анонсировал запуск проекта «Охотники за правдой». Он приглашает техников и аналитиков присоединиться к процессу изучения информации с носителей, ранее принадлежавших Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией).

Недавно журналист рассказал о приобретении имущества фонда на торгах службы судебных приставов, а также показал получение техники и ее опломбирование на канале PolitRussia в YouTube.

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По словам Осташко, общественный отклик продемонстрировал, что россияне заинтересованы принять участие в проверке данных. Так и появился проект «Охотники за правдой». Его цель – восстановление информации с носителей фонда Навального и установление правды о деятельности сотрудников так называемого ФБК.

Для работы над этим будет арендован отдельный офис, оборудованный необходимой техникой и круглосуточным видеонаблюдением.
«Мы будем собирать команду в двух направлениях: технические специалисты, которые будут заниматься восстановлением данных с носителей и анализом оборудования, и аналитики, которые будут изучать и анализировать полученную информацию, совмещая ее с другой информацией о деятельности ФБК и Навального, которая была обнародована ранее и, возможно, будет обнародована в процессе работы над нашим проектом», – рассказал Осташко.

Все желающие присоединиться к проекту могут отправить резюме с описанием опыта работы на почту [email protected]. Также стоит указать специализацию (техник или аналитик), приемлемый график и материальную составляющую (сотрудник на зарплате или волонтер).


«Мы делаем уникальный и максимально открытый проект. У вас есть возможность стать не просто зрителем этого процесса, но и принять в нем непосредственное участие. В правде – наша сила, и мы ее обязательно найдем», – подытожил Осташко.

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