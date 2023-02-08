Для получения офицерского звания в ВСУ больше не понадобится в высшее образование

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который позволяет предоставлять офицерские звания военнослужащим ВСУ, не имеющим высшего образования.

Депутаты заявили, что командирские должности заслуживают многие отличившиеся в ходе боевых действий, однако препятствием для этого в ряде случаев становится отсутствие высшего образования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть такие моменты, когда военнослужащие хорошо себя зарекомендовали как сержанты, как старшины, но из-за того, что у них нет высшего образования, они не могут получить офицерское воинское звание. Задача – создавать условия роста, развития и стимулировать военнослужащих служить нашему государству», – сказал депутат Роман Костенко.

Его коллега Сергей Соболев подтвердил, что многочисленные обращения по вопросу поступали от воюющих ВСУшников.

«Обращения, которые идут от тех, кто сегодня защищает государство, – касаются невозможности получить офицерское звание теми, кто не имеет высшего образования. У нас есть люди, которые получили высшее образование, но не имели военной кафедры, например, а они имеют право на это. Другие, наоборот, которые фактически сегодня находятся в реальных боевых действиях, которые берут на себя ответственность», – пояснил Соболев.