Для получивших тяжёлые ранения героев СВО построят семейный реабилитационный центр в Крыму

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В Керчи построят специализированный центр для реабилитации участников СВО, получивших увечья, и членов их семей.

На базе центра планируется отделение протезирования, физиотерапии и психологической помощи, а также собственный пляж с пандусом для маломобильных ветеранов спецоперации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Под реабилитационный центр администрация Керчи передала заброшенное здание школы № 21 в поселке Маяк, носящей имя командующего Керченско-Эльтигенской десантной операцией Героя Советского союза генерала Ивана Петрова. В 2011 году школу, рассчитанную на 250 человек, закрыли из-за низкой востребованности – ее посещали всего 30 учеников. За более чем 10 лет простоя здание пришло в упадок, и прежде всего нужно определить устойчивость конструкций и целостность инженерных коммуникаций.

«У этого проекта очень амбициозные задачи, он очень многофункциональный и будет работать и как реабилитационный центр для воинов, и как реабилитационный центр для их семей, – рассказала в эфире «Радио Крым» руководитель проекта строительства реабилитационного центра Александра Дёмочкина. – Поэтому здесь будет отделение протезирования, которое будет необходимо осуществить, психологической помощи и поддержки, физиотерапевтические кабинеты, спортзалы, ЛФК, различные релаксирующие площадки вплоть до того, что на территории мы запланировали контактный зоопарк, который очень здорово снимает напряжение».

Финансирование строительства ведет фонд «Спасибо маме за жизнь». На благотворительные пожертвования через 3 года планируется запустить первое отделение и обустроить пляж, который находится в 100 метрах от школы, но должен отвечать всем требованиям доступной среды.

«Фонд благотворительный, поэтому, конечно, много зависит от поступлений денежных средств, но мы ставим себе задачу через 3 года уже начать постепенно вводить в эксплуатацию отделение за отделением. Сейчас на территории находится задание бывшей школы, которое очень давно не эксплуатировалось. Наша задача в кратчайшие сроки привести здание в рабочее состояние, всё там отремонтировать, завести туда коммуникации, и потихонечку начать вводить помещения, – уточнила Дёмочкина.

Их предстоит реконструировать и приспособить для передвижения, а дальше – мастерские по протезированию. Это будет позже».

Помимо медицинской реабилитации, у центра стоит задача по профессиональной переориентации: подготовке или помощи в поиске новых профессий для тех, кто не сможет вернуться к прежней работе из-за увечий.

«Мы как раз ставим себе задачу взять вопрос шире, потому что недостаточно просто поставить человека на ноги – нужно очень серьёзно психологически с ним работать, с его семьёй, которой жить с ним, вот с таким, какой он пришёл и каким он стал», – подчеркнула руководитель проекта.

Планируется, что единовременно центр сможет разместить до 100 человек. И таких центров в Крыму может быть больше, поскольку санаторно-курортный сектор в короткий срок можно переориентировать на реабилитацию и лечение участников СВО. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, это должно стать частью работы государственного фонда персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

«Правительство Республики Крым просчитывает программу отдыха и оздоровления участников СВО, а также детей из малообеспеченных семей на базе санаторно-курортного комплекса полуострова, – написал Аксенов в своем телеграм-канале. – По предварительным оценкам, на эти цели необходимо направить порядка 13 миллиардов рублей».