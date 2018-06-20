20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Для Порошенко купят два бронированных “мерса” за 42 миллиона гривен

Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами (ГУД) заказала тендеры по закупке легковых автомобилей ожидаемой стоимостью 53,89 млн гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в объявлении ГУД в системе Prozorro.

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Автобаза ГУД планирует приобрести два бронированных Mercedes-Benz S 600 2018 года выпуска ожидаемой стоимостью 42,42 млн гривен. Следовательно, стоимость одного автомобиля должна составить 21 млн гривен (около 800 тыс. долларов).

В технических требованиях к предмету закупки указано, что один автомобиль (в модификации Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) должен иметь: пакет бронирования высшей степени защиты VR10 оббивку с эксклюзивной черной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, обивку потолка микрофибры, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы: тополь черный полированный В требованиях к второго автомобиля также указано, что он должен иметь такую же модификацию пакет бронирования высшей степени защиты VR10, обивку — кожа эксклюзив порцелян или черная, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пассажиров задних сидений.

Как сообщают «Наші гроші», автомобили покупают для Администрации президента Петра Порошенко.

Кроме того, «Автобаза Государственного управления делами» также хочет купить два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 г.в. ожидаемой стоимостью 11,47 млн гривен, или около 220 тыс. долларов за штуку.