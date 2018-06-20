Политнавигатор - Новости России и Украины
20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
  422 просмотров
Киев, Общество, Сюжет дня, Транспорт, Украина, Финансы

Для Порошенко купят два бронированных “мерса” за 42 миллиона гривен


Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами (ГУД) заказала тендеры по закупке легковых автомобилей ожидаемой стоимостью 53,89 млн гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в объявлении ГУД в системе Prozorro.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Автобаза ГУД планирует приобрести два бронированных Mercedes-Benz S 600 2018 года выпуска ожидаемой стоимостью 42,42 млн гривен. Следовательно, стоимость одного автомобиля должна составить 21 млн гривен (около 800 тыс. долларов).

В технических требованиях к предмету закупки указано, что один автомобиль (в модификации Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) должен иметь: пакет бронирования высшей степени защиты VR10 оббивку с эксклюзивной черной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, обивку потолка микрофибры, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы: тополь черный полированный В требованиях к второго автомобиля также указано, что он должен иметь такую же модификацию пакет бронирования высшей степени защиты VR10, обивку — кожа эксклюзив порцелян или черная, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пассажиров задних сидений.

Как сообщают «Наші гроші», автомобили покупают для Администрации президента Петра Порошенко.

Кроме того, «Автобаза Государственного управления делами» также хочет купить два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 г.в. ожидаемой стоимостью 11,47 млн гривен, или около 220 тыс. долларов за штуку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть