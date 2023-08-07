Для прорыва фронта войсками РФ назрели все условия – Васильев

Победа в спецоперации на Украине – это создание российско-польской границы, к чему ВС РФ планомерно готовятся. После визита министра обороны Шойгу в КНДР проблема «снарядного голода» перестанет существовать, а в составе группировки войск появятся прорывные силы для обрушения линии фронта.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Так называемый снарядный голод, о котором столько у нас было разговоров, упирается на самом деле не столько в снаряды, сколько в порох для них. Большинство снарядов хранится отдельно от пороховых зарядов. Пороховые заряды имеют срок хранения 10-15 лет, потом нарастает деградирующий процесс, их необходимо перерабатывать в нитроцеллюлозные и нитроглицериновые составы. Они долго не хранятся. То есть снарядов физически у нас хватает – у нас не хватает зарядов к ним. Но одна из гипотез, почему у нас сейчас ситуация стала резко улучшаться – это направление Азии. Грубо говоря, помог визит товарища Шойгу в ту же КНДР, потому что нам нужен хлопок и нитроглицерин», – подчеркнул он.

Васильев напомнил, что в частичную мобилизацию было призвано 300 тысяч человек, и еще 230 тысяч зачислено на контракт добровольцев.

«У нас армия приросла. У нас сейчас существующие части уже не испытывают такого человеческого голода, как было в августе-сентябре прошлого года. Собственно, у нас планировались части, которые должны были быть прорывными, но их пришлось растащить на затыкание существующих дыр. Сейчас у нас уже есть резервные части, которые находятся не на линии боевого столкновения. При этом отлажена система обучения прямо на ЛБС новичков, мобилизованных и прочих добровольцев. Соответственно, качество человеческого ресурса у нас растет, а который призывается на Украине – в разы снижается, потому что мотивированных очень мало остается», – указал эксперт.

По его мнению, достичь польской границы после прорыва фронта удастся за короткий срок, поскольку внутри Украины нет эшелонированной обороны, и рельеф местности не создает препятствий.

«У нас сейчас ситуация близка к Первой мировой. То есть после обрушения фронта с ВСУ – в тылу нас ничего не будет сдерживать. И, тем более, опять же рельеф, который находится в Донецкой области, по мере движения на Запад упрощается. Там дальше начинается степь: от Красноармейска и Синельниково и до Хмельницкого – это голая степь, которая для обороны очень слабо приспособлена», – заключил Васильев.